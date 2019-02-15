Банки Китая выдали в январе рекордный объем новых кредитов

Китайские банки в январе выдали рекордный объем новых кредитов, в то время как власти стремятся поддержать экономику.

Объем нового банковского кредитования в Китае в национальной валюте составил в прошлом месяце 3,23 трлн юаней ($477 млрд), показали данные Народного банка Китая.

Предыдущий рекорд был установлен в январе 2018 года, когда банки выдали новые кредиты на 2,9 трлн юаней.

Опрошенные Reuters аналитики ожидали, что объем нового банковского кредитования составит 2,8 трлн юаней, что более чем вдвое превышает декабрьский показатель.

Агрегат денежной массы M2 (наличные деньги и все вклады) в январе вырос на 8,4% в годовом выражении. Аналитики ожидали, что показатель увеличится на 8,2%.

В целом объем непогашенных кредитов в юанях в прошлом месяце вырос на 13,4% в годовом выражении после увеличения на 13,5% в декабре. Аналитики прогнозировали замедление роста до 13,1%.

Кредиты домохозяйствам увеличились до 989,8 млрд юаней в январе с 450,4 млрд юаней месяцем ранее.

Объем кредитования компаний в январе резко увеличился до 2,58 трлн юаней с 473,3 млрд юаней месяцем ранее.

В прошлом месяце корпоративные кредиты составили 80% от общего объема новых кредитов. В декабре их доля составляла 44%.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, размещение акций и облигаций) в Китае в прошлом месяце увеличился до рекордных 4,64 трлн юаней ($685,18 млрд).

Как сообщали "Вести. Экономика", в декабре Народный банк Китая объявил о создании нового инструмента денежно-кредитной политики — целевого среднесрочного кредитного механизма (TMLF), направленного на выпуск долгосрочной ликвидности для поддержки частных и малых компаний.

В январе центробанк также решил снизить норму обязательных резервов для банков на 1 процентный пункт, чтобы высвободить ликвидность и поддержать рост.