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Кабмин запустит в Instagam и «ВКонтакте» трансляцию мероприятий форума в Сочи 

ТАСС 4 часа назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 14-15 февраля примет участие в пленарном заседании и ряде других мероприятий Российского инвестиционного форума "Сочи-2019". Об этом сообщает пресс-служба кабмина. При этом правительство планирует запустить в своих официальных каналах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" онлайн-трансляции с основных площадок форума.
"В дни проведения форума правительство РФ в своих официальных каналах в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" запустит специальный проект "Сочи stories" — с оперативной публикацией live-видео и фото с площадки Российского инвестиционного форума в Сочи", — говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Кроме того, основные мероприятия форума с участием Медведева можно будет увидеть в прямой трансляции в аккаунте правительства в "ВКонтакте" и на его YouTube-канале. Основные тезисы выступлений главы кабмина будут публиковаться в твиттер-аккаунтах правительства на русском и английском языках. В пресс-службе добавили, что "следить за публикациями можно будет, в том числе, с помощью официального хэштэга Российского инвестиционного Форума — #ФорумСочи".

Рабочая программа премьера

Дмитрий Медведев, как ожидается, 14 февраля выступит на пленарном заседании "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" и примет участие в работе круглых столов "Экономика городского комфорта" и "Продолжительность здоровой жизни — основа развития общества". Он также будет присутствовать на церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития", которая присуждается госкорпорацией "ВЭБ.РФ" за значительный вклад в социально-экономическое развитие России.
В тот же день Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. На следующий день, 15 февраля, премьер-министр проведет встречу с главами регионов.
В кабмине отметили, что главной темой форума в этом году станет реализация национальных проектов. В работе форума примут участие первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Дмитрий Козак, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко, министр экономического развития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр просвещения Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, а также руководители регионов, представители отечественных компаний и бизнес-сообщества.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Сергей Чеботарев , Татьяна Голикова , Евгений Дитрих , Александр Новак , Ольга Васильева , Ольга Голодец , Максим Акимов , Максим Орешкин , Максим Топилин , Владимир Якушев , Виталий Мутко , Константин Носков , Дмитрий Козак , Правительство РФ
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