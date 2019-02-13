Германия доказала свою верность «Северному потоку-2»

Новая попытка противников «Северного потока-2» навредить российскому газопроводу через ЕК потерпела сокрушительное поражение. Теперь Газпрому не надо опасаться, что он не сможет полностью загрузить построенную на его же деньги трубу в ожидании неких эфемерных конкурентов. За компромиссом европейцев скрывается безоговорочная победа Германии и России.

В феврале была инициирована вторая попытка подправить Третий энергопакет ЕС так, чтобы его нормы действовали в отношении морского газопровода «Северный поток-2». Это грозило убытками не только Газпрому, который инвестировал около 10 млрд евро в строительство трубы, и его европейским партнерам, но и потерями российскому бюджету от сокращения экспортных поступлений от продажи газа.

В рамках Третьего энергопакета ЕС Газпрому запретили бы прокачивать все 55 млрд кубов газа (мощность второй очереди), так как половину мощности пришлось бы отдать неким другим поставшикам. На практике это означало бы, что половина трубы просто простаивает, а Россия недополучает половну валютных доходов от продажи газа, на который рассчитывала. Также Третий энергопакет заставил бы Газпром отказаться от управления построенным им газопроводом и передать его независимому оператору. Все это сделало бы российский проект малорентабельным, как минимум вдвое увеличило бы срок окупаемости российских инвестиций.

Однако такой несправедливости удалось избежать, причем, уже второй раз, но теперь — окончательно.

Еврокомиссия признала, что в споре о поправках к Третьему энергопакету ЕС (а именно о газовой директиве как части этого энергопакета), касающихся трубопроводных проектов подобных «Северному потоку-2» достигнут новый компромисс между Германией и Францией. Германия изначально была против принятия подобных поправок. В прошлом году их инициаровала Польша, представляющая интересы США. На этот раз в борьбу против «Северного потока-2» неожиданно вступила Франция — второй по значимости игрок в Европе после Германии, голос которого при голосовании за и против таких поправок имел серьезный вес.

В итоге ЕК и страны ЕС договорились, что применять правила Третьего энергопакета ЕС на морские газопроводы или нет, в каждом конкретном случае определяет страна, на побережье которой выходит труба. В нашем случае «Северный поток-2» выходит в Германии, и именно Германия как национальное государство решает, какой правовой режим использовать. В ЕК решили, что это компромиссное решение. Однако для Северного потока-2» это чистая победа, одержанная благодаря Германии, которой, судя по всему, пришлось уступить в другом вопросе хитрой Франции.

«Немцы, по сути, остояли «Северный поток-2». Но чтобы инициаторы второй попытки не ударили в грязь лицом, была выбрана такая хитрая стратегия отступления, что вроде как поправки принимаются, но совсем не те, на которые рассчитывали противники российского газопровода. По сути, попытка навредить «Северному потоку-2» провалилась. Но так как бюрократическая процедура была запущена, то ее надо было как-то завершить», — расценивает спектакль эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Судьба российской трубы отдана на откуп Германии, но не станет ли это рычагом в руках Берлина для давления на Газпром, например, по ценам на поставляемый газ? Юшков в этом сильно сомневается.

«Берлин изначально не был заинтересован в подъеме этого вопроса, поправки инициировали другие страны. В интересах Германии сохранить статус-кво. А шантажировать Газпром снижением цен на газ не получится, потому что цены на газ определяются в коммерческих контрактах, а здесь речь идет о госрегулировании. Для немцев это разные темы», — поясняет эксперт ФНЭБ.

Во-вторых, если Германия распространяет действие Третьего энергопакета на свою 12-мильную экономическую зону, где проходит российский газопровод, то это означает распространие европейского законодательства на всю акваторию.

«Ведь газопровод не может работать до немецкой акватории в одном режиме, а в немецкой акватории — в другой. Он либо работает на полную мощность, либо нет. В этом и состоял принципиальный момент поправок. И именно об этом и говорила юридическая служба ЕК в прошлом году», — добавляет Юшков.

При первой попытке противников российского проекта провести эти опасные попраки, юридическая служба ЕК дала четкий и однозначный ответ — как бы Брюсселю ни не нравился «Северный поток-2», но пойти на правовой нигилизм он не готов. Нельзя европейские правила применить к третьим странам, это идет вразрез с международными правилам и морской конвенцией ООН

Пункт о том, что Германия должна согласовать с Еврокомиссией исключение из Третьего энергопакета для «Северного потока-2», скорее формальность. Решение принимает Берлин, который просто ставит в известность о нем Еврокомиссию.

«Берлин просто сообщает ЕК в каком правовом режиме будет работать «Северный поток-2», а сам режим выбирает Германия. Иначе это был бы проигрыш немцев. Основная битва была именно за то, кто дает зеленый свет», — считает Юшков.

Что касается неожиданного появления на энергетическом поле битвы Франции, то она, скорее всего, решала свои внутренние проблемы с Германией. Ситуация с «Северным потом-2» просто сыграла на руку. И Берлину ради российских и собственных энергетических интересов, вероятно, пришлось «заплатить» Парижу.

«Незадолго до этой истории французы предлагали комплекс реформ ЕС, немцы выступали против некоторых пунктов, так как они были затратными, а основным их спонсором является Германия. Французам нужно было не энергетику получить, а одобрение определенных реформ Германией. Газпоровод в обмен на политические реформы — такой был обмен в рамках ЕС», — полагает Игорь Юшков.

Таким образом, «Северный поток-2» снова получил зеленый свет. Вопрос с несговорчивой Данией, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку трубы в ее территориальных водах, уже не такой важный. Имеется несложный обходной маршрут датских морских владений.

Газпоровод EUGAL — продолжение морской части «Северного потока-2» по европейской территории, реализуется в рамках норм Третьего энергопакета, поэтому исключения не потребует. Строят его европейцы, а Газпром только подавал заявку, чтобы европейцы построили трубу под его мощности к определенному сроку. Ровно так же Газпром действует и в ситуации со второй ниткой «Турецкого потока». Газопроводы под российский газ должны строить сами европейские страны — в рамках их собственных же законов.

«Если посомтреть на европейские правила, то Газпрому можно расслабиться и получать удовольствие — за тебя там все строят, ничего не тратишь. Проблема в том, чтобы теперь европейцев заставлять свои правила выполнять», — говорит Юшков.

Нельзя допускать лишь одного, что США так просто сдадутся. Они могут, например, попытаться оспорить поправки, вот только бороться придется уже напрямую с Германией. Всю эту историю с директивой ЕС по «Северному потоку-2» глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер назвал «мощным сигналом» для всех идеологически мотивированныъх критиков газопровода, в том числе для США. Во-первых, по его словам, «каждая страна имеет право свободно поддерживать те экономические и торговые отношения, которые она считает правильными. „Северный поток-2“ — это, прежде всего, частный проект, который уже одобрили многие страны». Во-вторых, ЕС продемонстрировал, что может действовать в этом вопросе сплоченно: «немецко-французская общность сработала».

«Возможно, США переключаться на вторую нитку «Турецкого потока», потому что здесь ситуация пока на начальном этапе. Если 600 км «Северного потока-2» уже построено, то «Турецкий поток» на европейской суше еще не начинали строить», — говорит Юшков.

На юге Газпрому уже пришлось один раз потерпеть поражение и отказаться от «Южного потока». И хотя этот опыт сделал стратегию компании более осторожной, столь сильного и самостоятельного партнера как на севере здесь нет.