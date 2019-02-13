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Адыгея представит в Сочи проект индустриального парка «Ромекс-Теучежский» 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: Р-Спорт
Адыгея представит на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект индустриального парка "Ромекс-Теучежский" стоимостью четыре миллиарда рублей, сообщила РИА Новости представитель республиканского министерства экономического развития.
"Индустриальный парк "Ромекс-Теучежский" является частным индустриальным парком, расположенным в Теучежском районе республики… Площадь, предлагаемая к размещению резидентов, — 45,6 гектара. Стоимость проекта составляет четыре миллиарда рублей. Специализация парка — логистика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, медицинская промышленность", — сказала собеседница агентства.
Отмечается, что территория парка обеспечена инфраструктурой.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
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