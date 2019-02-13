Более пятисот соглашений подпишут на инвестиционном форуме в Сочи

В среду, 13 февраля, стартовал Российский инвестиционный форум в Сочи. Традиционно на повестке дня — презентация экономического потенциала регионов нашей страны. В своем приветственном слове премьер-министр России Дмитрий Медведев подчеркнул, что «на этой площадке обсуждаются не только актуальные вопросы социально-экономического развития России, но и достигаются важные договоренности, заключаются взаимовыгодные контракты».

— А представители власти, бизнеса, ведущие эксперты вместе ищут решение важных проблем, которые стоят сегодня перед страной. И у всех есть возможность поделиться своим видением текущей ситуации, своими рецептами, высказать конкретные предложения, — отметил он.

Первый день объединила повестка «Здоровое общество. На пути к цели 80+». Форум открылся панельной дискуссией «Повышение рождаемости и охрана здоровья детей: основные приоритеты» с участием ведущих экспертов в области медицины и здравоохранения. Проблема стоит остро: власти намерены поддержать молодые семьи и помочь пожилым людям. Министр труда и социальной защиты России Максим Топилин отметил, что необходимо не допустить снижения рождаемости и уже сейчас огромное внимание уделять материнскому здоровью и социальной поддержке.

Официальная программа и главные дискуссии намечены на 14 и 15 февраля. Помимо этого, в рамках Российского инвестиционного форума — 2019 планируется к подписанию более 500 соглашений на общую сумму 800 миллиардов рублей.