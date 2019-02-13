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Адыгея представит на форуме в Сочи более 1200 га земель под инвестпроекты 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Р-Спорт
Земельные участки под реализацию инвестиционных проектов общей площадью более 1,2 тысячи гектаров представит Адыгея на форуме в Сочи.
"Это мы площадки предлагаем… Химический комплекс по переработке природного газа — 46,9 гектара, индустриальный парк "Теучежский" — 45,6 гектара, индустриальный парк "Майкопский" — 18,1 гектара, туристско-рекреационный парк "Джэнет" — 701 гектар, создание производства по переработке сельхозкультур — 49 гектаров, индустриальный парк "Яблоновский" — 364 гектаров, центр семейного досуга — 2,3 гектара", — рассказала РИА Новости представитель республиканского министерства экономического развития.
Ранее сообщалось, что специализацией индустриального парка "Ромекс-Теучежский" должна стать логистика, обрабатывающая промышленность, машиностроение, легкая и пищевая промышленность, медицинская промышленность. Другим крупным проектом, который Адыгея представит на форуме в Сочи, станет проект по реконструкции существующего семейного торгового центра "Мега Адыгея" под Краснодаром на площади 25,5 тысячи квадратных метров и строительство для него новых помещений общей площадью 106 тысяч квадратных метров.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Минэкономразвития , РИА Новости
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