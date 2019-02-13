Официальная делегация Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым 14-15 февраля примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет «Татар-информ».
Традиционно форум станет площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества федеральных и региональных органов власти, установления крепких деловых связей с руководителями крупных отечественных и ведущих зарубежных компаний.
Площадкой для проведения форума станет Главный медиацентр Олимпийского парка города Сочи. Основная тема в этом году: «Национальные проекты: от стратегии к действию». Инвестиционный потенциал Татарстана представит Талия Минуллина — руководитель Агентства инвестиционного развития республики.
Минуллина проведет ряд деловых встреч по укреплению связей с партнерами республики в сферах машиностроения, строительства, медицины и другие.
«Татарстан традиционно становится одним из ключевых участников форума. Как регион, являющийся наиболее благоприятным для инвестирования, мы нацелены на развитие новых инвестиционных проектов. В рамках форума Агентство подпишет соглашение, которое станет очередным шагом в сторону увеличения социально-экономических выгод, достижения целей в области устойчивого развития — это работа, за которую Агентство в прошлом году удостоилось награды ООН», — заключила Талия Минуллина.