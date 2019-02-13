Татарстан заключит семь соглашений на инвестиционном форуме в Сочи

Официальная делегация Татарстана во главе с Президентом республики Рустамом Миннихановым 14-15 февраля примет участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи, пишет «Татар-информ»

Традиционно форум станет площадкой для обмена опытом и укрепления сотрудничества федеральных и региональных органов власти, установления крепких деловых связей с руководителями крупных отечественных и ведущих зарубежных компаний.

Площадкой для проведения форума станет Главный медиацентр Олимпийского парка города Сочи. Основная тема в этом году: «Национальные проекты: от стратегии к действию». Инвестиционный потенциал Татарстана представит Талия Минуллина — руководитель Агентства инвестиционного развития республики.

Минуллина проведет ряд деловых встреч по укреплению связей с партнерами республики в сферах машиностроения, строительства, медицины и другие.