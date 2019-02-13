Медведев в четверг выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в пятницу проведет встречу с главами регионов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Четырнадцатого февраля Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" и примет участие в работе круглых столов "Экономика городского комфорта" и "Продолжительность здоровой жизни — основа развития общества", — говорится в сообщении.

Кроме того, председатель правительства в четверг примет участие в церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития", присуждаемой государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ за значительный вклад в социально-экономическое развитие России. В пятницу Дмитрий Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. Встреча с главами регионов также пройдёт в пятницу.

"Пятнадцатого февраля председатель правительства проведет встречу с главами субъектов Российской Федерации", — указывается в сообщении.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.