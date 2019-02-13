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Медведев в четверг выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи 

Прайм 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в четверг выступит на Российском инвестиционном форуме в Сочи, в пятницу проведет встречу с главами регионов, сообщила пресс-служба кабинета министров.
"Четырнадцатого февраля Дмитрий Медведев выступит на пленарном заседании "Факторы успеха: идеи, кадры, компетенции" Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" и примет участие в работе круглых столов "Экономика городского комфорта" и "Продолжительность здоровой жизни — основа развития общества", — говорится в сообщении.
Кроме того, председатель правительства в четверг примет участие в церемонии награждения лауреатов конкурса "Премия развития", присуждаемой государственной корпорацией развития ВЭБ.РФ за значительный вклад в социально-экономическое развитие России. В пятницу Дмитрий Медведев встретится с представителями российских деловых кругов. Встреча с главами регионов также пройдёт в пятницу.
"Пятнадцатого февраля председатель правительства проведет встречу с главами субъектов Российской Федерации", — указывается в сообщении.
Главная тема форума — "Национальные проекты: от стратегии к действию". В мероприятии примут участие первый заместитель председателя правительства — министр финансов Антон Силуанов, заместители председателя правительства Дмитрий Козак, Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Виталий Мутко.
Также в мероприятии будут участвовать министр экономического развития Максим Орешкин, министр транспорта Евгений Дитрих, министр просвещения Ольга Васильева, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр энергетики Александр Новак, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, руководители регионов, представители отечественных компаний и бизнес-сообщества.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Дмитрий Кобылкин , Сергей Чеботарев , Татьяна Голикова , Евгений Дитрих , Александр Новак , Ольга Васильева , Ольга Голодец , Максим Акимов , Максим Орешкин , Максим Топилин , Владимир Якушев , Виталий Мутко , Константин Носков , Дмитрий Козак
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