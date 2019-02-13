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Удмуртия на форуме в Сочи планирует подписать соглашения на 20 млрд рублей 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Р-Спорт
Удмуртия планирует заключить экономические соглашения на 20 миллиардов рублей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума в Сочи глава республики Александр Бречалов.
"Сумма соглашений — ориентировочно порядка 20 миллиардов рублей. Но есть соглашения, которые не имеют на входе какие-то определенные цифры, но результат будет исчисляться в деньгах. Например, мы проведем переговоры с банком "Открытие", у нас есть очень интересная идея по упаковке готовых проектов, пока не буду конкретизировать, но это точно конвертация в новые проекты малого и среднего бизнеса. И как следствие, это поступление налоговых средств в бюджет", — сказал глава Удмуртии.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Александр Бречалов , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , РИА Новости
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