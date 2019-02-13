Удмуртия планирует заключить экономические соглашения на 20 миллиардов рублей в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи, сообщил в интервью РИА Новости на полях форума в Сочи глава республики Александр Бречалов.
"Сумма соглашений — ориентировочно порядка 20 миллиардов рублей. Но есть соглашения, которые не имеют на входе какие-то определенные цифры, но результат будет исчисляться в деньгах. Например, мы проведем переговоры с банком "Открытие", у нас есть очень интересная идея по упаковке готовых проектов, пока не буду конкретизировать, но это точно конвертация в новые проекты малого и среднего бизнеса. И как следствие, это поступление налоговых средств в бюджет", — сказал глава Удмуртии.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.