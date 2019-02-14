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Малые компании в Удмуртии начнут поставлять продукцию в Иран и Венгрию 

РИА Новости + ещё 1 5 часов назад
Фото: Р-Спорт
Малые и средние предприятия Удмуртии начнут поставлять свою продукцию в Иран, Венгрию, Казахстан и Белоруссию, сообщил в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Александр Бречалов.
В рамках ВЭФ-2018 между Российским экспортным центром и властями Удмуртии было подписано соглашение о реализации в регионе программы "Акселератор экспортного роста", которая направлена на создание условий для ведения успешной экспортной деятельности и повышения уровня информированности региональных предприятий о мерах господдержки.
Программа предлагает малым и средним компаниям не только обучение тому, как продавать за рубеж, но и помогает на практике проработать конкретный проект.
"Мы теперь запускаем масштабный экспортный акселератор, это 300 предприятий, как минимум сто из них должны реализовать конкретные проекты. Мы оцифровали этот результат и ожидаем, что в 2019 году от бизнеса акселератора и экспортного акселератора минимум 470 миллионов рублей плюс в бюджет Удмуртской республики", — сказал он.
По его словам, пять удмуртских компаний подали заявку на экспортную акселерацию, считая, что их продукция готова на экспорт, и в результате три из них смогли заключить контракты с Белоруссией, Казахстаном, Ираном и Венгрией.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Александр Бречалов , РИА Новости
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