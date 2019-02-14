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Калининградский губернатор намерен встретиться с представителями BMW на РИФ 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: Пресс-служба губернатора Калининградской области
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов намерен встретиться с представителями автоконцерна BMW на полях Российского инвестиционного форума в Сочи, чтобы обсудить вопросы возможного строительства завода на территории региона.
BMW с 1999 года и по текущий момент собирает машины 3-й, 5-й и 7-й серий, а также кроссоверы X1, Х3, X4, X5 и X6 на площадке калининградского завода холдинга "Автотор". Переговоры о строительстве на своей площадке завода по производству автомобилей BMW велись с 2012 года, но из-за экономического кризиса, разразившегося в конце 2014 года, и последовавшего за ним падения продаж автомобилей, были приостановлены. На рубеже 2016-2017 годов они вернулись в активную стадию.
"На полях форума будем встречаться с коллегами из BMW. Я говорил о том, что коллеги ждали изменений в постановления правительства 30, 31 и 32. Поправки разрабатывались по поручению (зампреда правительства — ред.) Дмитрия Николаевича Козака, сейчас будем узнавать, в каком что состоянии, как у них идет работа. Специнвестконтракт в Минпромторге, работы по нему заморожены со стороны компании с учетом того, что они ждали изменений в те постановления правительства", — сказал Алиханов в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.
Форма соглашения государства с инвесторами — специальный инвестиционный контракт — действует для стимулирования локализации производства на территории РФ. По этому контракту инвестор обязан вложить средства в создание, модернизацию или освоение производства на территории РФ в обмен неухудшения государством условий для ведения бизнеса.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Алиханов , Дмитрий Козак , Минпромторг , РИА Новости
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