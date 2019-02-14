Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.06
$
66.00
74.55
74.60
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
63.65
–0.05 Золото
1309.13
–0.00 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1280
–0.0201
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Хабаровский край и РФПИ подпишут соглашение на инвестфоруме в Сочи 

РИА Новости + ещё 2 4 часа назад
Фото: Р-Спорт
Хабаровский край на Российском инвестиционном форуме в Сочи, который открывается в четверг, планирует подписать ряд соглашений, в частности с Российским фондом прямых инвестиций и "Русской медной компанией", сообщает краевое правительство.
Отмечается, что делегацию от Хабаровского края на форуме возглавит губернатор Сергей Фургал.
"Во второй день форума запланировано подписание ряда соглашений. В частности, будут оформлены договоренности между правительством Хабаровского края и Российским фондом прямых инвестиций. Ожидается также подписание соглашения с "Русской медной компанией", которая в прошлом году получила контроль над Малмыжским месторождением в Нанайском районе", — говорится в сообщении.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Страны, где россиянам лучше не показываться Небензя ответил немцу на слова о том, что Россия "брала Минск" Удивительное рядом. "Нафтогаз" опять побеждает "Газпром"
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Русская медная компания , Российский фонд прямых инвестиций
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение