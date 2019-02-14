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Калининградские власти ищут инвестора для IT-поселка 

РИА Новости + ещё 2 6 часов назад
Фото: Р-Спорт
Калининградские власти ищут инвестора строительства поселка для IT-специалистов на побережье Балтийского моря недалеко от курортного Светлогорска среди местных предпринимателей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи губернатор области Антон Алиханов.
"У нас есть большой объем земли рядом со Светлогорском, "айтишники", которые приезжают, они бы хотели свой персонал там селить. Уверен, что найдется такой инвестор, мы пока сейчас в таком полузакрытом режиме находимся. Общаемся с калининградскими предпринимателями", — сказал Алиханов.
Он отметил, что потребность в строительстве такого поселка сохраняется, но пока нет договоренности с возможными инвесторами. По словам губернатора, в скором времени на презентации проекта регионального правительства "Русская Балтика", который будет реализован в ближайшие несколько лет, власти предложат бизнесу несколько площадок для их потенциальных инвестиций.
"Надеюсь, что сможем найти кого-то и внутри региона, если нет, то к питерскому форуму будем готовиться уже с точки зрения презентации на внешнем контуре, будем звать кого-то из Москвы, Петербурга, других городов", — добавил Алиханов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Алиханов , РИА Новости
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