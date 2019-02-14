Инвестиции в нацпроекты в Алтайском крае за 6 лет составят 140 млрд рублей

Объем средств, которые будут направлены в ближайшие шесть лет на реализацию национальных проектов в Алтайском крае, составит 140 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме сообщил губернатор региона Виктор Томенко

"Реализация нацпроектов рассчитана на шесть лет, для Алтайского края речь идет о 140 млрд рублей. В текущем году мы планируем потратить на эти цели более 22 млрд рублей. 140 млрд рублей — не только средства федерального бюджета или краевого, но это все источники финансирования, включая внебюджетный сектор", — сказал Томенко.

Глава региона отметил, что сумма, которую планируется направить за шесть лет на развитие социальной и экономической сфер, примерно на 20% превысит консолидированный бюджет 2019 года — он составляет около 120 млрд рублей. В крае утверждены паспорта 52 региональных программ, которые будут реализованы в рамках нацпроектов. Среди капиталоемких программ губернатор назвал "Безопасные и качественные дороги" и "Комфортную городскую среду".

Губернатор Алтайского края напомнил, что на федеральном уровне сформировано 12 национальных проектов, которые поделены на 67 федеральных проектов. Они нацелены на повышение уровня жизни граждан, улучшение демографической ситуации в регионах, рост продолжительности жизни населения, развитие экономики.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля — так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".