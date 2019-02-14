Какой продукт больше всего подешевеет за этот год

На 1 процент по итогам января выросли цены на продукты, товары и услуги, сообщает Росстат . При этом в январе прошлого года рост цен составил 0,3 процента.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 1,5 процента, на пшеничную муку — на 0,6 процента, на гречку — на 0,5 процента. Мороженая рыба, молоко, макароны подорожали на 0,4 процента, а говядина, колбаса, хлеб, рис — на 0,3 процента.

Подешевели только куриные яйца, сахар, курятина и свинина. Лидирует по темпам снижения цен свинина.

За последнюю неделю продукт подешевел на 0,4 процента, а с начала года — на 1,2 процента. Свинина может оказаться самым подешевевшим продуктом и по итогам года.

"Сейчас начинается пост (Неделя о мытаре и фарисее в 2019 году: 17 февраля — 23 февраля — прим. ред.), поэтому цены на свинину и другие местные продукты, например, курятину, снижаются", — пояснил "Российской газете" руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Кроме того, в стране открываются новые свинокомплексы, то есть растет конкуренция. Наконец, небольшие партии товара приходят из Бразилии. Насколько долго продлится период снижения цен, будет зависеть от погоды, подчеркнул эксперт.

"Если весна окажется ранней, теплой, то спрос, как в прошлом году, может резко увеличиться уже к майским праздникам. Если же весна будет затяжной и холодной, на шашлыки никто не поедет, спрос будет ниже", — поясняет Сергей Юшин.

Но с учетом ввода новых производственных мощностей, по итогам года объемы поставок свинины на рынок могут вырасти на 5 процентов, так что роста цен не ожидается. "Дополнительный объем, безусловно, будет давить на цены. Мы ожидаем, что в этом году цены на свинину будут, по крайней мере, на 5 процентов ниже, чем в прошлом", — заключает Юшин.

При этом эксперты прогнозируют рост цен на продовольствие в 2019 году на те же 5 процентов. В такой ситуации, в итоге, свинина может стать самым подешевевшим продуктом в этом году.