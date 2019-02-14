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Станция метро «Спортивная» откроется в Новосибирске в первом полугодии 2022 года 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
Строительство станции "Спортивная" Новосибирского метрополитена, включенной в проект возведения ледовой арены в пойме реки Обь для организации молодежного чемпионата мира по хоккею в 2023 году, должно быть завершено в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщил в интервью ТАСС в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи глава региона Андрей Травников.
Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея утвердила решение о проведении молодежного чемпионата мира 2023 года в Новосибирске. Матчи турнира будут проходить на новой хоккейной арене, на строительство которой вместе с прилегающей к ней инфраструктурой потребуется около 10 млрд рублей. Половина пойдет на саму спортивную площадку, остальная часть — на станцию метро "Спортивная", обустройство набережной и прилегающей территории. Строительство станции метро оценивалось в 3,4 млрд руб.
"Строительство должно быть завершено к 2022 году, в первом полугодии", — сказал Травников.
Губернатор отметил, что проектно-сметная документация на станцию уже разработана, в ближайшее время ее направят на государственную экспертизу. Процедура должна завершиться в первой половине 2019 года, позже будет объявлен конкурс на поиск подрядчика.
Новосибирский метрополитен — единственный в России за Уралом — был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии из 13 станций. Последняя из них, "Золотая Нива", была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля. 13 февраля — так называемый нулевой день, когда делегации прибывают в Сочи. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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