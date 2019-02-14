Крупнейшие компании обсудят в Сочи создание комфортной городской среды

Мероприятия пройдут в формате дискуссий, пленарных сессий и деловых завтраков.

Впервые крупнейшие компании РФ примут участие в работе Российского инвестиционного форума, который пройдет 14 и 15 февраля в Главном медиацентре города Сочи, как единая команда институтов развития. Главными темами обсуждений станут вопросы развития городов и создания в них комфортной для проживания среды.

Центральной сессией институтов развития станет дискуссия «Экономика городского комфорта», которая пройдет в первый день работы форума. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалова рассказал, что в ходе обсуждений эксперты обсудят реализацию указов президента РФ с точки зрения развития городов.

«Мы рассмотрим национальные проекты через призму качественного изменения жизни в российских городах, развития городской экономики. Это станет лейтмотивом участия институтов развития в форуме и одним из приоритетов нашей инвестиционной повестки. Наша задача — чтобы реализуемые проекты напрямую влияли на рост качества жизни людей в городах», — отметил Шувалов.

На едином стенде институтов развития ДОМ.РФ представит данные о сегодняшнем рынке жилья и формировании комфортной городской среды. Кроме того, компания примет участие сразу в нескольких дискуссиях, посвященных теме развития городской экономики, повышению рождаемости и увеличению продолжительности жизни в стране.

На площадке форума также планируется подписание ряда соглашений о взаимодействии между Корпорацией МСП и « ГМК «Норильский никель»

Планируется, что в рамках мероприятий, организованных единым институтом развития, пройдет питч–сессия, освященная, поддержке высокотехнологичных инновационных быстрорастущих компаний. В ней также примут участие представители Корпорации МСП. Кроме того, на данный момент анонсировано проведение встреч с руководителями субъектов России, представителями крупнейших заказчиков с госучастием, а также бизнес-сообщества.

Российский экспортный центр примет участие в деловом завтраке, темой которого станет экспорт туристических услуг. Генеральный директор РЭЦ Андрей Слепнев считает, что производители, ориентированные на вывоз товаров и услуг за пределы таможенных территорий России, оказывают эффективное воздействие не только на экономику РФ в целом, но и на развитие городского хозяйства.

«Например, экспорт туристических услуг выступает локомотивом для целого ряда отраслей экономики и городского хозяйства. За счет развития городской среды можно наращивать экспорт и медицинских, и образовательных услуг, поскольку значительная их часть реализуется не за границей, а внутри страны», — отметил он.