Удмуртия планирует развивать экспорт местной продукции

Удмуртия намерена развивать экспорт местной продукции для укрепления региональной экономики, сообщил в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Александр Бречалов

"Для нашей команды ключевыми проектами являются проекты, связанные с экономикой, один из главных — это экспорт. Агрессивная, ежедневная работа по завоеванию новых рынков. У нас есть что продавать, у нас очень качественная молочная продукция, у нас медицинское оборудование. Мы можем конкурировать уже с ведущими мировыми брендами. Удмуртия в общем мировом объеме беспилотников занимает 2%, мы более чем конкурентны. Поэтому есть что продавать, и будем это делать", — заявил Бречалов в интервью РИА Новости.

Глава региона рассказал, что ижевская компания "Аксион Холдинг", которая поставляет электрокардиографы и дефибрилляторы в 20 стран мира, представляла Удмуртию на международной медицинской выставке Arab Health 2019 в Дубаи и приехала на российский инвестиционный форум в Сочи.

"Там же на форуме в Дубае они подписали соглашение с Саудовской Аравией, там особенная процедура закупок, там практически закупает уполномоченная министерствами здравоохранения одна компания. И пробиться туда — это очень сложно, но мы смогли. Дефибрилляторы — это опытная партия. Вот "Аксион Холдинг" в 20 стран поставляет, поэтому мы не ограничиваем себя искусственно какими-то рамками", — сказал агентству Бречалов.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.