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Удмуртия планирует развивать экспорт местной продукции 

РИА Новости 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Удмуртия намерена развивать экспорт местной продукции для укрепления региональной экономики, сообщил в интервью РИА Новости на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Александр Бречалов.
"Для нашей команды ключевыми проектами являются проекты, связанные с экономикой, один из главных — это экспорт. Агрессивная, ежедневная работа по завоеванию новых рынков. У нас есть что продавать, у нас очень качественная молочная продукция, у нас медицинское оборудование. Мы можем конкурировать уже с ведущими мировыми брендами. Удмуртия в общем мировом объеме беспилотников занимает 2%, мы более чем конкурентны. Поэтому есть что продавать, и будем это делать", — заявил Бречалов в интервью РИА Новости.
Глава региона рассказал, что ижевская компания "Аксион Холдинг", которая поставляет электрокардиографы и дефибрилляторы в 20 стран мира, представляла Удмуртию на международной медицинской выставке Arab Health 2019 в Дубаи и приехала на российский инвестиционный форум в Сочи.
"Там же на форуме в Дубае они подписали соглашение с Саудовской Аравией, там особенная процедура закупок, там практически закупает уполномоченная министерствами здравоохранения одна компания. И пробиться туда — это очень сложно, но мы смогли. Дефибрилляторы — это опытная партия. Вот "Аксион Холдинг" в 20 стран поставляет, поэтому мы не ограничиваем себя искусственно какими-то рамками", — сказал агентству Бречалов.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Александр Бречалов , РИА Новости
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