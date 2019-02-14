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Орешкин допустил превышение инфляцией уровня 4,3% в 2019 году 

Rambler News Service + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Инфляция в 2019 году может превысить 4,3%, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Орешкин в кулуарах форума в Сочи.
«Да», — ответил он на вопрос, будет ли прогноз по инфляции больше 4,3% в 2019 году.
Глава ведомства отметил, что Минэкономразвития сейчас будет уточнять все показатели. После этого прогноз может поменяться.
В январе Орешкин в интервью радиостанции «Бизнес ФМ» говорил, что полгода назад министерство прогнозировало инфляцию в 2019 году на уровне 4,3%. Министр отмечал, что МЭР считает вполне реальным, что рост цен по итогам года не превысит 5%.
В подготовленной министерством «Картине экономики» за январь говорится, что пиковые значения инфляции 5,5%–5,7% в годовом выражении будут наблюдаться в марте-мае, а по итогам года при сохранении стабильного курса рубля инфляция опустится ниже 5%.
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