Участники форума в Сочи смогут посетить интерактивную химическую выставку

Интерактивная химическая выставка, посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов, будет представлена на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает организатор форума фонд "Росконгресс".

Отмечается, что мобильная международная экспозиция, посвященная химии и ее современным достижениям, уже была представлена на открытии Международного года периодической таблицы в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО . Затем она переместилась в Москву, в здание Российской академии наук , и встречала посетителей в рамках открытия Международного года Таблицы в России. Теперь эта выставка развернется на площадке Российского инвестиционного форума.

"В Сочи интерактивную химическую экспозицию представят Россия, Великобритания, Франция, Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Япония и Шотландия. Уникальный зарубежный экспонат выставки — старейший в мире экземпляр периодической таблицы (Вена, 1885), найденный учеными в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Также внимание посетителей привлекут различные инсталляции периодической таблицы химических элементов — от настольных часов до виртуальной реальности", — говорится в сообщении.

В российской, самой масштабной части экспозиции, свои современные разработки и достижения представят ведущие вузы, научно-исследовательские, инновационные и образовательные центры страны. На стендах экспонентов все желающие смогут принять участие в химических экспериментах, познакомиться с актуальными результатами работ ведущих российских научно-исследовательских групп в области химии и материаловедения, пообщаться с известными учеными и юными исследователями.

В течение года мобильная химическая выставка под эгидой ЮНЕСКО будет путешествовать по всему миру.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.

Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.