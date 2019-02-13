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Участники форума в Сочи смогут посетить интерактивную химическую выставку 

РИА Новости 19 часов назад
Фото: Р-Спорт
Интерактивная химическая выставка, посвященная Международному году периодической таблицы химических элементов, будет представлена на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает организатор форума фонд "Росконгресс".
Отмечается, что мобильная международная экспозиция, посвященная химии и ее современным достижениям, уже была представлена на открытии Международного года периодической таблицы в Париже, в штаб-квартире ЮНЕСКО. Затем она переместилась в Москву, в здание Российской академии наук, и встречала посетителей в рамках открытия Международного года Таблицы в России. Теперь эта выставка развернется на площадке Российского инвестиционного форума.
"В Сочи интерактивную химическую экспозицию представят Россия, Великобритания, Франция, Нидерланды, США, Швейцария, Китай, Япония и Шотландия. Уникальный зарубежный экспонат выставки — старейший в мире экземпляр периодической таблицы (Вена, 1885), найденный учеными в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Также внимание посетителей привлекут различные инсталляции периодической таблицы химических элементов — от настольных часов до виртуальной реальности", — говорится в сообщении.
В российской, самой масштабной части экспозиции, свои современные разработки и достижения представят ведущие вузы, научно-исследовательские, инновационные и образовательные центры страны. На стендах экспонентов все желающие смогут принять участие в химических экспериментах, познакомиться с актуальными результатами работ ведущих российских научно-исследовательских групп в области химии и материаловедения, пообщаться с известными учеными и юными исследователями.
В течение года мобильная химическая выставка под эгидой ЮНЕСКО будет путешествовать по всему миру.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
Фонд "Росконгресс" — социально ориентированный нефинансовый институт развития, крупнейший организатор международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Он был учрежден в 2007 году для содействия развитию экономического потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения международных, конгрессных, выставочных и общественных мероприятий.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , ЮНЕСКО , РАН
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