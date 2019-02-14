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Почти 4 млрд рублей намерены получить власти Югры для реализации нацпроектов в 2019 году 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Почти 4 млрд рублей планируют получить из федерального бюджета власти Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в 2019 году на реализацию национальных проектов. Об этом сообщила в четверг ТАСС в кулуарах Российского инвестиционного форума губернатор округа Наталья Комарова.
"До 4 млрд рублей в 2019 году из федерального бюджета [планируется получить для реализации нацпроектов]", — сказала она.
Комарова добавила, что для достижения установленных нацпроектами показателей региону необходимо выработать эффективные решения с учетом местной специфики.
Всего для исполнения майского указа президента РФ ранее были утверждены паспорта нацпроектов в 12 сферах — демография, культура, здравоохранение, образование, жилье и городская среда, экология, дороги, производительность труда и поддержка занятости, наука, цифровая экономика, малый и средний бизнес, международная кооперация и экспорт. Их планируется реализовать до 2024 года.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
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Экономика , РИФ Сочи 2019
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