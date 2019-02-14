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Курганские власти на форуме в Сочи подписали соглашение со Сбербанком 

РИА Новости + ещё 13 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Власти Курганской области в четверг на российском инвестиционном форуме в Сочи подписали соглашение о сотрудничестве со Сбербанком, сообщила пресс-служба губернатора региона.
"Правительство Курганской области и Сбербанк объединят усилия в разработке стратегии развития региона для повышения его инвестиционной привлекательности. Это одно из направлений сотрудничества, закрепленных в соглашении, которое врио губернатора Вадим Шумков и председатель правления Сбербанка Герман Греф подписали 14 февраля на российском инвестиционном форуме в Сочи", — говорится в сообщении.
Так, документ определяет основы взаимодействия сторон в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития региона, уточняет пресс-служба. Сбербанк рассматривает возможность содействия в разработке стратегии развития Курганской области, способствующей формированию положительного имиджа и повышению инвестиционной привлекательности региона, финансированию приоритетных инвестпроектов, добавляется в сообщении.
Стороны договорились о поддержке малого и среднего бизнеса, содействии развитию промышленного и агропромышленного комплексов, образования, здравоохранения, других отраслей, увеличению объемов жилищного строительства в Курганской области, поясняется в сообщении. Банк предполагает участвовать в финансировании текущей деятельности и комплексном банковском обслуживании предприятий региона. Сбербанк будет содействовать повышению финансовой грамотности и информированности населения региона в сфере банковских услуг и банковской деятельности, а также рассмотрит возможность внедрения в области современного корпоративного образования по программам банка, добавляется в сообщении.
По словам Шумкова, соглашение со Сбербанком позволит за их счет довести до стандартного норматива несколько социальных учреждений в рамках областной социальной программы. "Мы очень ценим это и благодарны за помощь. Но также очень надеемся на подвижку Сбербанка по госдолгу области. Это позволит высвободить достаточно серьезные ресурсы, чтобы решать насущные вопросы жителей области, а не направлять их банку в качестве процентов по кредиту. Мы ждем от Сбербанка реализации наших образовательных программ, ориентируем их на талантливую молодежь и детей — это тоже прописано в соглашении", — цитирует пресс-служба слова Шумкова.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , Политика , РИФ Сочи 2019 , Герман Греф , Сбербанк России
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