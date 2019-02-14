Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.25
$
66.60
74.81
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
64.24
–0.26 Золото
1307.80
–0.02 РТС
1190.79
–0.30
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1280
–0.0201
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

«Опора России»: число субъектов малого бизнеса в России должно вырасти в 2-2,5 раза 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Количество субъектов малого бизнеса в России должно увеличиться в 2-2,5 раза, считает глава общественной организации "Опора России" Александр Калинин.
"Сегодня в легальном пространстве мы видим реально порядка 4 млн субъектов малого бизнеса. Я не беру задвоение, тех кто не сдает отчетность. Это точно недостаточно для такой страны, как Россия. Эта цифра должна быть как минимум в 2-2,5 раза больше", — сказал Калинин в четверг на Российском инвестиционном форуме.
"Как это сделать? Это не так просто, эту историю нужно "продать", она должна быть почетной", — добавил он.
Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" предполагает рост численности людей, занятых в малом бизнесе, на 30% — с нынешних 19 млн до 25 млн человек к 2024 году. Объем долгового финансирования малого и среднего предпринимательства к этому сроку должен вырасти более чем в два раза, с 4 трлн до 9,5 трлн рублей.
Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
ТАСС: последние новости
Орешкин: инфляция в России в 2019 году будет выше официального прогноза в 4,3%, но ниже 5% Источник: послы ЕС одобрили запуск процедуры по ужесточению Газовой директивы Медведев решит судьбу Роспотребнадзора, если ведомство не справится с обязанностями
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Александр Калинин
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение