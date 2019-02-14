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В кабмине дали прогноз по ценам на продукты 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Связанных с производством сельскохозяйственной продукции предпосылок для роста цен на продовольствие в настоящее время нет, сказал вице-премьер Алексей Гордеев.
«Есть фактор повышения НДС и повышение цен на ГСМ. Конечно, это все в цену продукции вкладывают, в динамику роста. Но предпосылок для роста цены, связанных с производством сельхозпродукции, никаких нет», — приводит его слова ТАСС.
Он напомнил, что и в прошлом году в России было произведено достаточно «базовых» продуктов, а в апреле будет понятен прогноз на производство продукции растениеводства и зерновых.
«Сейчас можем сказать, что производим продовольствия вполне достаточно, еще и экспортируем», — отметил зампред правительства.
В свою очередь министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев в кулуарах Российского инвестиционного форума сообщил, что урожай зерна в России в 2019 году может составить 118 млн тонн. «Это примерно на 5% больше по сравнению с результатом прошлого года, что позволит полностью обеспечить внутренние потребности страны и нарастить экспортный потенциал», — сказал он.
В середине декабря Росстат сообщал, что урожай зерна в России в 2018 году в хозяйствах всех категорий составил 112,8 млн тонн в весе после доработки.
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Экономика , Личный счет , Рынки , РИФ Сочи 2019 , Алексей Гордеев , Дмитрий Патрушев , Росстат , ИТАР-ТАСС
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