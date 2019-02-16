Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.56
$
66.75
75.06
75.30
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.93
74.23
Индексы и котировки Brent
66.34
–0.03 Золото
1320.93
–0.01 РТС
1177.50
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
15.02
1.1299
–0.0161
01.02
1.1460
12.02
01.02
21.01

Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-», прогноз позитивный 

РИА Новости + ещё 7 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.
"Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики", — сообщается в пресс-релизе.
Агентство отметило, что подобная политика увеличила устойчивость экономики к "шокам" и позволила "сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность несмотря на высокий риск санкций и небольшой интерес со стороны инвесторов в 2018 году в отношении активов, размещаемых на развивающихся рынка".
Последние новости
Как один епископ УПЦ может обрушить рейтинг Порошенко Люди собрали деньги для женщины, купившей 11 авиабилетов на двух детей "Победа" подарила Лановому неограниченное количество бесплатных билетов
Экономика , Личный счет , Рынки , Fitch Ratings
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
США решили судьбу российских госбанков
Экономика
Клиентов Сбербанка стали чаще обманывать
Личный счет Компании
Рублю предрекли застой
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
США готовят новые наказания для России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение