Fitch подтвердило рейтинг России на уровне «BBB-», прогноз позитивный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-", прогноз позитивный, сообщается в пятницу в пресс-релизе агентства.

"Позитивный прогноз отражает продолжительный прогресс в укреплении экономической политики", — сообщается в пресс-релизе.

Агентство отметило, что подобная политика увеличила устойчивость экономики к "шокам" и позволила "сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность несмотря на высокий риск санкций и небольшой интерес со стороны инвесторов в 2018 году в отношении активов, размещаемых на развивающихся рынка".