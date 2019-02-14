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В ЦБ оценили эффект от возможных новых санкций против России 

Rambler News Service + ещё 4 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россия более независима в области финансового рынка, чем другие страны, эффект от возможных антироссийских санкций будет гораздо меньше, чем в 2014 году, заявил журналистам зампред ЦБ Сергей Швецов в кулуарах форума в Сочи.
«Мы с точки зрения других стран гораздо более независимы в области финансового рынка, чем другие страны, поэтому эффект, который эти санкции оказывали в 2014 году и сейчас, он будет сейчас гораздо меньше», — сказал он.
Накануне агентство Reuters со ссылкой на офис американского сенатора Роберта Менендеса сообщило, что сенаторы от Республиканской и Демократической партий США представят законопроект, которым предусматривается введение санкций в отношении России за «вмешательство» в выборы в США и «агрессию» в отношении Украины.
Законопроектом предусматривается введение санкций в отношении банковского и энергетического секторов России, а также на российский госдолг.
В частности, законопроектом предусматривается введение санкций против российских банков, которые якобы поддерживают попытки вмешательства в выборы иностранных государств, против российских проектов СПГ за границей и российского киберсектора. Помимо этого, санкции предлагается ввести против нового госдолга и против тех физических лиц.
Как отмечает агентство, до того, как стать законом, документ должен быть принят обеими палатами Конгресса США и подписан президентом США Дональдом Трампом.
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Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Роберт Менендес , Сергей Швецов , Дональд Трамп , Конгресс США , Центральный банк России , Reuters
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