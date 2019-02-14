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Силуанов о новых санкциях: США «сами себе в ногу выстрелят» 

РИА Новости + ещё 1 53 минуты назад
Фото: Р-Спорт
Санкции в отношении госдолга РФ в случае их введения ударят по иностранным инвесторам, США тем самым "сами себе в ногу выстрелят", заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.
"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", — сказал Силуанов в кулуарах инвестфорума в Сочи.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Силуанов
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