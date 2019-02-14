Силуанов о новых санкциях: США «сами себе в ногу выстрелят»

Санкции в отношении госдолга РФ в случае их введения ударят по иностранным инвесторам, США тем самым "сами себе в ногу выстрелят", заявил журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов

Американские сенаторы-демократы и республиканцы в среду внесли законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора РФ, а также против российского госдолга. Санкции предлагается ввести за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине". Сенаторы в том числе предложили ввести санкции против судостроительного сектора РФ в случае нарушения Россией свободы судоходства в Керченском проливе. Москва ранее неоднократно отрицала обвинения по этим темам.

"Если речь идет о долге, я уже неоднократно говорил о том, что в первую очередь действительно мы видим обратный интерес к нашему долгу со стороны иностранных инвесторов. Это в первую очередь ударит по иностранцам. Сами себе в ногу выстрелят", — сказал Силуанов в кулуарах инвестфорума в Сочи.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.