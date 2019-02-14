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Воробьев рассказал о цифровизации Московской области 

Lenta.ru + ещё 4 54 минуты назад
Фото: ТАСС
Перевод государственных и муниципальных услуг в электронный формат позволяет избежать чиновничьей волокиты и коррупции, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев на Инвестфоруме в Сочи. Его слова цитирует корреспондент Ленты.ру в четверг, 14 февраля.
«Я бы хотел сформулировать для чего нужна цифровизация. Первое — экономить деньги, второе — время, и третье — цифровизация в государственных и муниципальных услугах истребляет коррупцию», — сказал Воробьев во время выступления на сессии «Цифровая трансформация и качество жизни. Взгляд из регионов», модератором который выступил президент «Сбербанка» Герман Греф.
По словам Воробьева, в Подмосковье успешно реализуется програма «Цифровое Подмосковье», которая позволяет жителям решать многие бытовые вопросы из дома, а также принимать активное участие в жизни города. Он привел в пример портал «Добродел», через который граждане голосуют за благоустройство территорий.
Герман Греф, в свою очередь, назвал Московскую область в числе лидеров по цифровизации. «Я не перестаю удивляться с какой скоростью здесь вводят все новые и новые сервисы. Начали со строительства и вот через месяц пошли на ЖКХ, потом — образование и так далее. Этот опыт является одним из самых продвинутых опытов в стране», — сказал он.
Делегация регионального правительства представляет в Сочи проект «Центр управления регионом», который включает 30 электронных сервисов.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Андрей Воробьев , Герман Греф , Сбербанк России , Lenta.ru
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