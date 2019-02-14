Краснодар представил на форуме в Сочи проект лифтостроительного завода

Краснодар представил проект лифтостроительного завода на Российском инвестиционном форуме в Сочи, сообщает администрация города.

"В рамках Российского инвестиционного форума глава Краснодара Евгений Первышов… представил инвестиционный проект лифтостроительного завода в посёлке Берёзовом", — говорится в сообщении.

"В городе строится не меньше 1 миллиона квадратных метров жилья в год, это порядка 100 многоквартирных домов. То есть наша потребность в лифтовом оборудовании составляет не менее 400–500 лифтов в год, и это без учёта тех лифтов, которые нуждаются в замене. Здесь тоже большая потребность", — приводит слова Первышова его пресс-служба.

Объём инвестиций в проект лифтостроительного завода составляет 150 миллионов рублей, срок реализации — два года, отмечает мэрия.

Ранее сообщалось, что Краснодар представил на Российском инвестиционном форуме в Сочи проект по строительству новой ТЭЦ в восточной части города. Проектная мощность, на которую рассчитана новая ТЭЦ — 450 МВт электроэнергии и 287 Гкал/ч тепла. Стоимость проекта — 30 миллиардов рублей, срок реализации — три года.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.