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Новак назвал возможную цену на нефть без сделки ОПЕК+ 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена на нефть в мире без соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+) могла находиться на уровне $25-30 за баррель, считает министр энергетики РФ Александр Новак.
«С этими оценками, о которых вы говорите ($30 за баррель. — RNS), сходится большинство экспертов… Давление было бы на цены очень сильным. Мы уже имели пример в 2016 году, когда цены доходили до уровня $25 за баррель. Я не исключаю, что такие были бы достигнуты показатели», — сказал он.
Министр добавил, что волатильность цены на нефть зависит от многих факторов, но перепроизводство нефти в мире является основным.
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