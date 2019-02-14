Новак назвал возможную цену на нефть без сделки ОПЕК+

Цена на нефть в мире без соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран о сокращении уровня нефтедобычи (сделка ОПЕК+) могла находиться на уровне $25-30 за баррель, считает министр энергетики РФ Александр Новак

«С этими оценками, о которых вы говорите ($30 за баррель. — RNS), сходится большинство экспертов… Давление было бы на цены очень сильным. Мы уже имели пример в 2016 году, когда цены доходили до уровня $25 за баррель. Я не исключаю, что такие были бы достигнуты показатели», — сказал он.

Министр добавил, что волатильность цены на нефть зависит от многих факторов, но перепроизводство нефти в мире является основным.