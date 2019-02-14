Российские СПГ-проекты могут получить финансирование из ФНБ

Если США одобрят и введут в действие новый пакет санкций против российского нефтегазового сектора, то правительство будет готово рассмотреть возможность финансирования проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) из средств Фонда национального благосостояния.

О такой вероятности заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. "Если иностранцы откажутся, мы найдем ресурсы для его (проекта) завершения", — приводит слова министра ТАСС

Речь идет о финансовом будущем проекта "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк" в Ямало-Ненецком АО. Три производственные линии завода планируют к запуску в 2022-2025 годах. По оценкам Антона Силуанова, санкции США направлены на снижение конкуренции после успешного опыта "Новатэка" в рамках проекта "Ямал СПГ", который "уже имеет контрактацию на много лет вперед".

Проект ужесточения санкций США против России был внесен на рассмотрение группой сенаторов накануне. Он предполагает ограничительные меры, которые могут наложить на российские банки, госдолг, нефтяную сферу и проекты СПГ, а также против судостроительного сектора России. Причина — якобы вмешательство Москвы в выборы в других странах, ситуация на Украине и нарушение свободы судоходства в Керченском проливе.