Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.86
$
67.00
75.51
75.55
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.10
74.40
Индексы и котировки Brent
64.37
–0.02 Золото
1311.15
–0.01 РТС
1156.31
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1296
–0.0185
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Российские СПГ-проекты могут получить финансирование из ФНБ 

Российская Газета + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Если США одобрят и введут в действие новый пакет санкций против российского нефтегазового сектора, то правительство будет готово рассмотреть возможность финансирования проектов по производству сжиженного природного газа (СПГ) из средств Фонда национального благосостояния.
О такой вероятности заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на Российском инвестиционном форуме в Сочи. "Если иностранцы откажутся, мы найдем ресурсы для его (проекта) завершения", — приводит слова министра ТАСС.
Речь идет о финансовом будущем проекта "Арктик СПГ-2" компании "Новатэк" в Ямало-Ненецком АО. Три производственные линии завода планируют к запуску в 2022-2025 годах. По оценкам Антона Силуанова, санкции США направлены на снижение конкуренции после успешного опыта "Новатэка" в рамках проекта "Ямал СПГ", который "уже имеет контрактацию на много лет вперед".
Проект ужесточения санкций США против России был внесен на рассмотрение группой сенаторов накануне. Он предполагает ограничительные меры, которые могут наложить на российские банки, госдолг, нефтяную сферу и проекты СПГ, а также против судостроительного сектора России. Причина — якобы вмешательство Москвы в выборы в других странах, ситуация на Украине и нарушение свободы судоходства в Керченском проливе.
Российская Газета: последние новости
Песков сравнил с "рэкетом" новый законопроект США по санкциям Лукашенко пообещал россиянам не поставлять плохую закуску и водку Преемница Меркель поддержала строительство "Северного потока-2"
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Силуанов , Новатэк , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Доллар пробил психологическую отметку
Рынки
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение