Фонд национального благосостояния распечатают для спасения банков

Государство готово распечатать Фонд национального благосостояния ради спасения банков и энергетических компаний, если новые усиленные санкции США против России все же будут введены, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов

«Если такие решения будут приняты, и иностранные инвесторы будут реагировать на эти санкции, я не исключаю, что наш государственный ресурс, в том числе средства Фонда национального благосостояния, как это было в первый раз, вполне могут быть задействованы», — сообщил он на инвестиционном форуме в Сочи.

СПГ-проекты в случае отказа от участия в них иностранных инвесторов могут быть профинансированы за счет государства. А что касается банков, Минфин вместе с ЦБ уже разработали инструменты быстрого реагирования на такие ограничения, добавил министр.

«Здесь и ликвидность, и государственная поддержка таких банков, с тем чтобы ни в коем случае не пострадали вкладчики и осуществлялись расчеты», — пояснил он.

На этой неделе стало известно о том, что драконовские санкции против России, предложенные Конгрессу США в августе 2018 года, хотят ужесточить еще больше. По данным Reuters, авторы скандального законопроекта, прозванного «санкции из ада», подготовили новую — усиленную — версию документа.

Его полный текст пока неизвестен, но если судить по пресс-релизу самих сенаторов, принципиальное новшество только одно — ограничения против российских зарубежных проектов по добыче и транспортировке сжиженного природного газа. Другое заметное отличие — теперь под удар могут попасть не только государственные, но и частные банки, заподозренные в содействии «подрывным» действиям Кремля на международной арене.

Опыт есть

Самый крупный зарубежный проект по разработке СПГ сейчас у «Роснефти» . Внутри страны строятся два предприятия по сжижению природного газа — завод «Газпрома» на Сахалине и завод «Новатэка» на Ямале. Эксперты не исключают, что они тоже могут попасть под ограничения.

На самом деле история повторяется, напоминает BFM . Еще летом 2014 года США ввели санкции против «Новатэка». Тогда тоже на помощь пришел ФНБ, который выделил 150 млрд рублей.

При этом тогда санкции не помешали иностранцам работать с опальной компанией, отметил министр. В частности, речь идет о Total и китайской государственной CNPC. И даже если более суровые меры заставят уйти и эти корпорации, средств ФНБ хватит на продолжение проекта.

Еще один потенциально «токсичный» для иностранных инвесторов проект — «Арктик СПГ-2». На него власти тоже готовы выделять деньги из фонда, сообщил Силуанов в интервью радиостанции.

«Предыдущий опыт дал хорошие результаты. По прежним вложениям в «Ямал СПГ» идет прекрасное обслуживание вложенных средств, высокие доходности. Надежный проект», — подытожил он.

Предупрежден — значит, вооружен

В мировой энергетической сфере Россия в глазах США выступает мощным конкурентом — это уже давно стало понятно для всех, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов. Также очевидно, что США всячески ищут различные предлоги для санкций, опасаясь потерять свое мировое доминирование, добавляет он.

«В первую очередь, от таких действий страдает бизнес. Многие иностранные партнеры устали от темы санкций и, невзирая на угрозы со стороны США, находят различные пути, чтобы поддерживать отношения с Россией», — замечает эксперт.

Что касается финансирования попавших по санкции зарубежных проектов российских компаний из средств ФНБ, тут другого выхода просто нет, поддерживает он планы правительства.

«Если действительно зарубежные партнеры уйдут из компаний, то деньги, которые были потрачены на финансирование зарубежных компаний и проектов уйдут напрасно. Понятно, что в развивающихся странах, в том числе, и в России выгодно продвигать бизнес за пределами страны, поскольку это эффективно», — поясняет аналитик.

Поскольку на внутреннем рынке спрос не такой большой, в сложившихся обстоятельствах своевременная поддержка таких проектов проста необходима, добавляет он. Тем более что в этом году ожидается, что ФНБ превысит отметку в 7% ВВП.

«В принципе этого будет достаточно для поддержки отдельно взятых компаний. Тем более по поводу энергетической отрасли России санкции более понятны, чем в банковском секторе», — считает Гасанов.

При этом он полагает, что с большой долей вероятности иностранные партнеры российских компаний все же будут опираться на свои бизнес интересы, а не на санкции. Но даже, если они откажутся от сотрудничества, Россия располагает необходимыми ресурсами, соглашается эксперт с министром.

Залить деньгами или пожертвовать отдельными игроками?

А вот решение спасть банковский сектор средствами ФНБ нельзя назвать идеальным, продолжает тему ведущий аналитик ООО «Эксперт Плюс» Мария Сальникова. По ее мнению, при появлении проблем в банковском секторе заливка деньгами не поможет.

«Если бы мы ждали экономический бум, вливания иностранных инвесторов, повышение ставки со стороны ЦБ, что спровоцировало бы улучшение предложения по вкладам для населения, то временное спасение было бы полезным. А при условии, что деньги могут просто быть потрачены на временный эффект и они снова понадобятся в скором будущем — распечатывать ФНБ не стоит», — уверена она.

Эксперт считает, что в данном случае лучше пожертвовать составом сектора, возможно, провести реорганизации, удалить некоторых участников или заморозить их активность, но не спасать деньгами.