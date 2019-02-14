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Анапа привезла на форум в Сочи проект о развитии виноградарства 

Российская Газета + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Власти Анапы презентуют на Российском инвестиционном форуме пять проектов, каждый из которых затрагивают свою важную для развития города сферу. Так, подготовлены для подписания соглашения по развитию санаторно-курортного комплекса муниципалитета, потребительской сферы и АПК. Об этом рассказал "Российской газете" мэр Анапы Юрий Поляков.
— Каждый из пяти по-своему интересен и важен для нашего города. Развитию туризма, нашей главной бюджетной составляющей, будет способствовать строительство на Пионерском проспекте отеля под названием FioLeto. А новым объектом притяжения в потребительской сфере станет уже известный краснодарцам супермаркет "Табрис", — объясняет Поляков. — К тому же давно назрел вопрос переноса автовокзала за городскую черту, и новым этапом в развитии транспортной составляющей курорта станет строительство автовокзального комплекса. Располагаться он будет рядом с железнодорожной станцией, что точно сделать объект гораздо удобнее.
По словам мэра, также на очереди подписание соглашения с предприятием "Абрау-Дюрсо" о закладке новых виноградников на площади 779 гектаров. Еще одно соглашение касается агропромышленного комплекса — строительство многофункционального центра по хранению и переработке плодовоовощной продукции.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Юрий Поляков , Абрау-Дюрсо , "Российская газета"
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