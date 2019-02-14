Голикова назвала самый бедный регион России

Республика Тыва является самым бедным регионом России — уровень бедности составляет в нем 41,5%. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.

"В Республике Тыва бедность по 2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей [в субъекте] — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие", — сказала вице-премьер.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".