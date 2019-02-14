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Голикова назвала самый бедный регион России 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Республика Тыва является самым бедным регионом России — уровень бедности составляет в нем 41,5%. Об этом сообщила в четверг вице-премьер РФ Татьяна Голикова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
В марте 2018 года президент РФ Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране вдвое к 2024 году. 1 декабря прошлого года в восьми регионах стартовал соответствующий пилотный проект.
"В Республике Тыва бедность по 2017 году составляет 41,5% от численности населения. Беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей [в субъекте] — порядка 35% в структуре населения, занятости почти никакой, и семьи живут на пособие", — сказала вице-премьер.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин
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