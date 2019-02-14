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Назван самый бедный российский регион 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ТАСС
Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2017 года самым бедным регионом страны стала Республика Тыва. Об этом сообщает РИА Новости.
Голикова заявила, что уровень бедности там составил 41,5 процента. Вице-премьер назвал такой показатель беспрецедентным.
По ее словам, речь идет о «детской бедности»: на детей приходится около 35 процентов от общего числа жителей региона. Голикова заявила, что занятости в республике нет «почти никакой», поэтому семьи живут на пособие, передает ТАСС.
Также Голикова заявила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012-го по 2017 год увеличилась на 3,9 миллиона человек, до 19,3 миллиона человек.
РИА Новости отмечает, что по итогам 2018 года уровень бедности в Республике Тыве вырос еще сильнее. К 2024 году республика должна снизить этот показатель до десяти процентов.
Ранее президент России Владимир Путин поставил задачу снизить уровень бедности в стране. В новом «майском указе» президента определены цели развития России до 2024 года, в частности, снижение уровня бедности в два раза, рост продолжительности жизни россиян до 78 лет и попадание страны в топ-5 крупнейших экономик мира.
Комментарии7
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Татьяна Голикова , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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