Назван самый бедный российский регион

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по итогам 2017 года самым бедным регионом страны стала Республика Тыва. Об этом сообщает РИА Новости.

Голикова заявила, что уровень бедности там составил 41,5 процента. Вице-премьер назвал такой показатель беспрецедентным.

По ее словам, речь идет о «детской бедности»: на детей приходится около 35 процентов от общего числа жителей региона. Голикова заявила, что занятости в республике нет «почти никакой», поэтому семьи живут на пособие, передает ТАСС

Также Голикова заявила, что численность россиян, находящихся за чертой бедности, с 2012-го по 2017 год увеличилась на 3,9 миллиона человек, до 19,3 миллиона человек.

РИА Новости отмечает, что по итогам 2018 года уровень бедности в Республике Тыве вырос еще сильнее. К 2024 году республика должна снизить этот показатель до десяти процентов.