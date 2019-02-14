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Смоленщина рассчитывает подписать на РИФ инвестпроекты на 2,3 млрд рублей 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: Администрация Смоленской области
Участие в Российском инвестиционном форуме в Сочи представляет возможность извлечь максимальную выгоду для региона, сказал принимающий участие в форуме губернатор Смоленской области Алексей Островский.
"Рабочие встречи и переговоры с потенциальными деловыми партнерами, участие в дискуссиях и обмен опытом, подписание соглашений о реализации инвестиционных проектов станут дополнительным импульсом для развития экономики Смоленщины, строительства новых промышленных объектов, создания дополнительных рабочих мест, увеличения налогооблагаемой базы. Вместе с тем, сочинский форум всегда подпитывает "свежими" идеями, предлагает новационные подходы, знакомит с передовыми практиками", — сказал глава региона.
По его словам, Сегодня Смоленская область обладает серьезным потенциалом для выполнения стратегических задач, поставленных российским руководством и направленных, в том числе, на ускорение динамики экономического роста, улучшение инвестиционного климата в регионе, стимулирование предпринимательской активности, и, как следствие, повышение качества жизни смолян.
"Рассчитываю, что достигнутые на полях форума договоренности и подписанные соглашения о сотрудничестве будут всецело способствовать реализации намеченных планов", — отметил Островский.
Как сообщил РИА Новости представитель администрации региона, губернатор в рамках форума планирует провести переговоры с потенциальными бизнес-партнерами и подписать ряд важных документов, в том числе — соглашения о реализации на Смоленщине значимых инвестиционных проектов на общую сумму порядка 2,3 миллиардов рублей.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Алексей Островский
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