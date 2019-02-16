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Россия в декабре незначительно увеличила вложения в американский госдолг 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: © AFP 2019 / Mladen Antonov
Россия в декабре 2018 года несколько увеличила вложения в гособлигации США, следует из данных американского минфина.
В декабре общие вложения России в американские бумаги составили 13,216 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с ноябрем на 402 миллиона долларов. Из этой суммы 5,105 миллиарда были вложены в долгосрочные облигации и 8,111 миллиарда — в краткосрочные.
В течение всего 2018 года Россия значительно сокращала вложения в американские бумаги.
Первым по вложениям в бумаги США остается Китай. Общая сумма вложений держится на уровне 1,1 триллиона долларов.
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