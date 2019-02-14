Силуанов ушел от вопроса о своей финансовой грамотности

Первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов не стал отвечать на вопрос, считает ли себя финансово грамотным человеком. Глава Минфина в рамках Российского инвестиционного форума принял участие в сессии, посвященной финансовой грамотности населения. Модератор спросил у министра, считает ли он себя финансовым грамотным, на что Силуанов ответил встречным вопросом: "А как Вы думаете?". "Финансовая грамотность заключается не в том, чтобы каждый знал, как рассчитываются проценты по кредитным карточкам, главное — чтобы понимали, как использовать свои ресурсы: куда вкладываться, чтобы не потерять, чтобы деньги работали в первую очередь на тех, кто их зарабатывает честным путем, чтобы деньги не попали в пирамиды, чтобы приносили доход собственнику и чтобы работали на экономику", — сказал Силуанов. Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.