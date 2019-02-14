Охота на ведьм: в Британии проверяют богатых россиян

Великобритания расследует источники доходов почти 150 состоятельных людей, включая россиян. Речь идет о проживающих в стране, чье состояние оценивается в миллионы фунтов стерлингов. Национальное криминальное агентство Великобритании (NCA) проверяет данные о доходах 140 богатых людей, проживающих в Великобритании, многие из которых россияне. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в NCA.

«Россиян не большинство, но значительное количество. Также много людей из других стран, включая африканские страны», — рассказал собеседник агентства.

С января 2018 года криминальное агентство может потребовать у иностранцев, владеющих активами в Соединенном Королевстве стоимостью более 50 тысяч фунтов стерлингов, объяснить происхождение капитала. Если объяснение недостаточно убедительное, имущество могут арестовать.

В поле зрения NCA попали граждане, чье состояние значительно превышает 50 тысяч фунтов стерлингов и насчитывает миллионы, сказал источник. Первые итоги расследований могут обнародовать в конце текущего года. «Расследование по одному делу может занимать до года. Я предполагаю, что какие-то результаты могут быть в конце этого года», — сообщил он.

«Быть богатым не преступление, но эти люди должны суметь объяснить происхождение своего капитала», — добавил собеседник.

В мае 2018 года комитет по международным делам Палаты общин британского парламента опубликовал доклад «Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании». В нем говорилось, что власти Великобритании намерены остановить поток «грязных денег» из России и пресечь использование финансовой системы Соединенного Королевства для отмывания коррупционных доходов.

В документе говорится, что российские бизнесмены якобы вкладывают «грязные деньги» в британскую экономику, чтобы расшатать ее.

Условия для российского бизнеса в Британии остаются благоприятными, несмотря на жесткую риторику Лондона в адрес Москвы, отмечали парламентарии, призывая ужесточить ограничения.

«Мы призываем правительство наложить санкции на большее число лиц, связанных с Кремлем, в том числе с использованием полномочий, описанных в законе о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также вести санкции против лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека», — говорится в докладе.

В посольстве России в Лондоне в ответ заметили, что Великобритания претендует на роль страны-лидера в вопросе сдерживания Москвы.

«Сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция, теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по сдерживанию России», — отметили в дипломатическом представительстве.

Парламент в мае 2018 года одобрил закон, согласно которому власти получили право требовать раскрытия конечных бенефициаров любых активов в британской юрисдикции, а также объяснения их происхождения. В частности, закон требует раскрыть имена хранящих деньги в офшорных зонах на Британских Виргинских и Каймановых островах до конца 2020 года.

Ранее лондонская неправительственная организация Global Witness подсчитала, что граждане России хранят на счетах в британских офшорах 47 миллиардов долларов.

11 февраля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что Россия должна будет заплатить «высокую цену» за «провокации», которые Москва осуществляет в отношении стран — членов Североатлантического альянса

«Мы должны решительно противостоять несоблюдению Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и при необходимости быть готовыми справиться с угрозой, которую может представлять новый российский ракетный комплекс», — заявил министр.

Во вторник, 12 февраля, появилась информация о том, что США и Евросоюз в настоящее время работают над новыми санкциями против России. Великобритания и ее союзники в ЕС призывают Брюссель объявить о новых ограничительных мерах в отношении Москвы уже в ближайшие недели, сообщал Sky News

Financial Times пишет, что санкции будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза 18 февраля, а введены они будут до конца марта.