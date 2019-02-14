Татарстан и «Дюраселл Раша» подписали соглашение по утилизации батареек

Правительство Татарстана и компания "Дюраселл Раша" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о развитии системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных батареек и аккумуляторов, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природных ресурсов республики.

"Пилотный проект по созданию комплексной инфраструктуры раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока будет реализован в Татарстане. Соответствующее соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО "Дюраселл Раша" Юрий Коротаев", — сказал собеседник агентства.

В рамках реализации проекта в процесс централизованного сбора планируется вовлечь все основные субъекты образования данного вида отходов: предприятия розничной торговли, школы, объекты жилищного фонда и социальные объекты, офисно-административные здания. Формирование комплексной системы сбора батареек, как отмечается, будет способствовать созданию современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, а также увеличению доли утилизированных отходов производства и потребления.

Отмечается, что "Дюраселл Раша" полностью возьмёт на себя работу по сбору и утилизации отработанных батареек, а республика предоставит возможности для организации точек сбора. Планируется довести сбор отработанных батареек и аккумуляторов до 60% от потребляемых в Татарстане.

Компанией "Дюраселл Раша" уже создано 580 пунктов раздельного накопления в 40 регионах России, включая Татарстан.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.