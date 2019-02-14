Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Доллар пробил психологическую отметку
Доллар пробил психологическую отметку
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.80
$
67.00
75.35
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
66.50
73.95
Индексы и котировки Brent
64.48
–0.14 Золото
1306.26
+0.02 РТС
1162.92
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1268
–0.0212
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Татарстан и «Дюраселл Раша» подписали соглашение по утилизации батареек 

РИА Новости + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Правительство Татарстана и компания "Дюраселл Раша" в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи заключили соглашение о развитии системы раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных батареек и аккумуляторов, сообщили РИА Новости в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
"Пилотный проект по созданию комплексной инфраструктуры раздельного накопления, сбора и утилизации отработанных химических источников тока будет реализован в Татарстане. Соответствующее соглашение подписали президент Татарстана Рустам Минниханов и генеральный директор ООО "Дюраселл Раша" Юрий Коротаев", — сказал собеседник агентства.
В рамках реализации проекта в процесс централизованного сбора планируется вовлечь все основные субъекты образования данного вида отходов: предприятия розничной торговли, школы, объекты жилищного фонда и социальные объекты, офисно-административные здания. Формирование комплексной системы сбора батареек, как отмечается, будет способствовать созданию современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное обращение с отходами, а также увеличению доли утилизированных отходов производства и потребления.
Отмечается, что "Дюраселл Раша" полностью возьмёт на себя работу по сбору и утилизации отработанных батареек, а республика предоставит возможности для организации точек сбора. Планируется довести сбор отработанных батареек и аккумуляторов до 60% от потребляемых в Татарстане.
Компанией "Дюраселл Раша" уже создано 580 пунктов раздельного накопления в 40 регионах России, включая Татарстан.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Рустам Минниханов , РИА Новости
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Порошенко похвастался отказом от газа
Экономика
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
В ЦБ сравнили новые санкции и санкции 2014 года
Экономика
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение