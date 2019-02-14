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Минэкономразвития на инвестфоруме заключило с регионами 214 соглашений по нацпроекту МСП 

ТАСС 10 минут назад
Фото: ТАСС
Минэкономразвития России в рамках Инвестиционного форума в Сочи заключило 214 соглашений с российскими регионами по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.
"В рамках национального проекта по малому бизнесу на текущий момент заключено 214 из 236 соглашений с регионами на предоставление консолидированной субсидии на реализацию мероприятий федеральных проектов. 14 соглашений находятся на подписи в регионах и 8 — готовятся к подписанию до конца дня", — сказали в пресс-службе.
Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ для достижения целей, которые поставил президент России Владимир Путин в майском указе. Бюджет национального проекта составляет 481,5 млрд рублей, из которых 416, 2 млрд рублей — это средства из федерального бюджета.
Структура национального проекта включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Владимир Путин , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
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