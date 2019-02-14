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ДОМ.РФ и РЖД заключили соглашение о развитии железнодорожной инфраструктуры 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
ДОМ.РФ и РЖД договорились о реализации совместных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры. Соответствующее соглашение было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
Стороны будут совместно развивать железнодорожную инфраструктуру, повышать эффективность использования земель железнодорожного транспорта, повышать инвестиционную привлекательность территорий для широкого круга инвесторов и девелоперов.
"Реконструкция существующих вокзальных комплексов с одновременной модернизацией прилежащих территорий призвано сформировать безопасную и благоприятную среду жизнедеятельности населения и подготовить условия для жилищного строительства на территориях развития, а также увеличить коммерческие площади и создать современные социальные, медицинские и гостиничные объекты. Это позволит трансформировать вокзалы и станции, в том числе в места притяжения и досуга", — сказал в ходе подписания соглашения генеральный директор ДОМ.РФ Александр Плутник.
Соглашение предусматривает, что проекты развития вокзальных территорий и земель, на которых расположена инфраструктура, будут реализовываться на базе совместных компаний ДОМ.РФ и РЖД.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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