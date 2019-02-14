Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.98
75.25
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
64.43
–0.03 Золото
1306.03
+0.01 РТС
1162.92
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1280
–0.0201
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Медведев рассказал о реакции российской экономики на негативные факторы 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Россия по-прежнему сталкивается с набором неблагоприятных факторов, в том числе ростом протекционизма, резкими изменениями цен на нефть и постоянной угрозой расширения санкций, но экономика РФ уже по-другому реагирует на эти вызовы, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Мы, конечно, до сих пор сталкиваемся с целым рядом неблагоприятных факторов, они не исчезли. Это и торговые войны, и рост протекционизма, и ухудшение условий мировой торговли, и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, и постоянная угроза расширения санкций, которые провоцируют отток капитала", — сказал Медведев на пленарной сессии Российского инвестфорума.
"Все это, естественно, не помогает. Но в то же время реагирует на все эти факторы наша экономика уже по-другому", — подчеркнул премьер.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение