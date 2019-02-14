Медведев рассказал о реакции российской экономики на негативные факторы

Дмитрий Медведев. Россия по-прежнему сталкивается с набором неблагоприятных факторов, в том числе ростом протекционизма, резкими изменениями цен на нефть и постоянной угрозой расширения санкций, но экономика РФ уже по-другому реагирует на эти вызовы, заявил глава правительства РФ

"Мы, конечно, до сих пор сталкиваемся с целым рядом неблагоприятных факторов, они не исчезли. Это и торговые войны, и рост протекционизма, и ухудшение условий мировой торговли, и замедление глобальной экономики, резкие изменения цен на нефть и другие товары нашего экспорта, и постоянная угроза расширения санкций, которые провоцируют отток капитала", — сказал Медведев на пленарной сессии Российского инвестфорума.

"Все это, естественно, не помогает. Но в то же время реагирует на все эти факторы наша экономика уже по-другому", — подчеркнул премьер.