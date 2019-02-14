Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.98
75.25
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
64.43
–0.03 Золото
1306.03
+0.01 РТС
1162.92
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1280
–0.0201
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Калининград будет сотрудничать с группой «ВИС» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров подписали в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила пресс-служба правительства области.
"В Калининградской области прорабатывается несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных, с потенциалом использования не только бюджетных, но и частных средств. Благодаря соглашению мы получили возможность привлечь к этой работе сильного и опытного игрока на рынке инвестиций и строительства", — сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.
Соглашение предусматривает совместное изучение возможностей для реализации инвестпроектов в сфере транспорта с применением механизмов государственно-частного партнерства на территории Калининградской области. Документ определяет также основные направления сотрудничества сторон, включая привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию проектов в регионе, а также проведение совместных мероприятий.
"Подписание подобных соглашений — первый шаг к совместной работе над конкретными инвестиционными проектами. У группы "ВИС" немало примеров успешного сотрудничества с регионами, начало которому было положено на таких форумах, как нынешний. Мы готовы предложить имеющиеся компетенции, ресурсы для реализации крупных инфраструктурных проектов в Калининградской области", — сказал Снегуров.
Группа "ВИС" — российская инвестиционно-строительная группа со штаб-квартирой в Москве, включает компании, которые осуществляют финансирование и управление инфраструктурными проектами как на территории России, так и за рубежом.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Комментарии
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Антон Алиханов
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение