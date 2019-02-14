Калининград будет сотрудничать с группой «ВИС»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов и председатель совета директоров группы "ВИС" Игорь Снегуров подписали в четверг в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение о сотрудничестве в сфере государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила пресс-служба правительства области.

"В Калининградской области прорабатывается несколько крупных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных, с потенциалом использования не только бюджетных, но и частных средств. Благодаря соглашению мы получили возможность привлечь к этой работе сильного и опытного игрока на рынке инвестиций и строительства", — сказал Алиханов, слова которого приводит пресс-служба.

Соглашение предусматривает совместное изучение возможностей для реализации инвестпроектов в сфере транспорта с применением механизмов государственно-частного партнерства на территории Калининградской области. Документ определяет также основные направления сотрудничества сторон, включая привлечение российских и иностранных инвесторов к финансированию проектов в регионе, а также проведение совместных мероприятий.

"Подписание подобных соглашений — первый шаг к совместной работе над конкретными инвестиционными проектами. У группы "ВИС" немало примеров успешного сотрудничества с регионами, начало которому было положено на таких форумах, как нынешний. Мы готовы предложить имеющиеся компетенции, ресурсы для реализации крупных инфраструктурных проектов в Калининградской области", — сказал Снегуров.

Группа "ВИС" — российская инвестиционно-строительная группа со штаб-квартирой в Москве, включает компании, которые осуществляют финансирование и управление инфраструктурными проектами как на территории России, так и за рубежом.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.