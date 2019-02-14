Медведев рассказал о темпах роста инвестиций в основной капитал

Дмитрий Медведев. Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются в России ниже целевых значений, вместе с тем финансовые рынки и банковская система стабильны, а уровень внешнего долга безопасный, заявил глава правительства РФ

"Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Есть и целый ряд других неблагоприятных моментов, но и сделано уже немало. Финансовые рынки, банковская система в целом стабильны", — заявил Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Как отметил премьер, в отличие от многих стран у России адекватный текущей ситуации, а значит безопасный, уровень внешнего долга. Он уточнил, что внешний долг в 2018 году сократился более чем на 60 миллиардов долларов.