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Медведев рассказал о темпах роста инвестиций в основной капитал 

РИА Новости + ещё 2 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются в России ниже целевых значений, вместе с тем финансовые рынки и банковская система стабильны, а уровень внешнего долга безопасный, заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев.
"Темпы роста инвестиций в основной капитал остаются ниже целевых значений. Есть и целый ряд других неблагоприятных моментов, но и сделано уже немало. Финансовые рынки, банковская система в целом стабильны", — заявил Медведев на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.
Как отметил премьер, в отличие от многих стран у России адекватный текущей ситуации, а значит безопасный, уровень внешнего долга. Он уточнил, что внешний долг в 2018 году сократился более чем на 60 миллиардов долларов.
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Экономика , Компании , Личный счет , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев , Правительство РФ
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