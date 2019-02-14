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«Лукойл» поможет реконструировать концертный зал и кинотеатр в Калмыкии 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Калмыкии Алексей Орлов подписал на Российском инвестиционном форме в Сочи протокол к действующему соглашению с президентом ПАО "Лукойл" Вагитом Алекперовым, предусматривающий инвестиции в реконструкцию и реновацию концертного зала и кинотеатра в Элисте в 2019 году. Также на форуме подписаны соглашения о развитии IT-технологий, продвижении продукции, производимой в регионе на международный рынок, а также социального развития Республики и повышения качества жизни, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе правительства Калмыкии.
"В рамках Российского инвестиционного форума глава Калмыкии Алексей Орлов и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов подписали протокол к Cоглашению о сотрудничестве между Республикой Калмыкия и ПАО "Лукойл" на 2019 год. Протокол предусматривает реконструкцию и оснащение Государственного концертного зала и кинотеатра в Элисте, реновацию ряда сельских социальных объектов, участие компании в значимых мероприятиях региона, а также проведение Конкурса социальных и культурных проектов ПАО "Лукойл", — говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что соглашение с "Лукойлом" действует с 2014 года, за это время в республике реконструированы и оснащены оборудованием десятки лечебных и образовательных учреждений, обустроены детские спортивные площадки, проведена реконструкция крупных социально-культурных и медицинских объектов.
В пресс-службе добавили, что на Российском инвестиционном форуме глава Калмыкии также подписал соглашение с Фондом развития интернет-инициатив, предусматривающее поиск, привлечение и инкубирование IT-проектов в области цифровых технологий; с группой компаний "Алтерра", направленное на преобразование приоритетных отраслей экономики для повышения конкурентоспособности отечественной продукции и продвижения этой продукции на мировые рынки; с автономной некоммерческой организацией "Агентство инвестиций в социальную сферу", направленное на преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, а также на повышение уровня качества жизни населения.
Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году — реализация национальных проектов. Организатор — фонд "Росконгресс".
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Вагит Алекперов , Алексей Орлов , Лукойл , Фонд развития интернет-инициатив
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