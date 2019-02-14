Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.70
$
66.98
75.25
75.10
Прогноз
18.02 – 25.02
$
65.97
74.73
Индексы и котировки Brent
64.43
–0.03 Золото
1306.03
+0.01 РТС
1162.92
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
14.02
1.1280
–0.0201
30.01
1.1481
11.02
31.01
20.01

Медведев дал наставление претендентам на управление страной 

РИА Новости 47 минут назад
Фото: Р-Спорт
Постоянное обучение должны проходить все те профессионалы, кто претендуют на управление страной, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Конечно, те, кто претендует на управление страной, они должны быть профессионалами, которые постоянно учатся", — сказал Медведев, выступая на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.
Он добавил, что технологии и качество государственного управления — решающий фактор конкуренции. "Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора", — добавил премьер.
Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.
Последние новости
Умер народный артист России Сергей Захаров Точка невозврата: 22-триллионный госдолг США вышел из-под контроля В США потеряли "кровавый контракт с Путиным", но упорно ищут
Экономика , РИФ Сочи 2019 , Дмитрий Медведев
Читайте также
Видео
Как НДС повлиял на чек россиян
Личный счет
Европа захотела больше газа из России
Экономика Статьи
Лукашенко дал обещание Путину
Экономика В мире
Доллар по 75: США бьют в слабое место России
Экономика Статьи
«Северный поток-2» оказался под ударом
Экономика Статьи
Россия выигрывает санкционную войну
Экономика Статьи
Роспотребнадзор сделал заявление после угроз Медведева
Экономика
Европа сдалась перед «Северным потоком-2»
Экономика
Минэкономразвития открыло правду о России
Личный счет Статьи
«Решим судьбу и этого ведомства»: еще одна угроза Медведева
Экономика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение