Медведев дал наставление претендентам на управление страной

Постоянное обучение должны проходить все те профессионалы, кто претендуют на управление страной, считает премьер-министр РФ Дмитрий Медведев

"Конечно, те, кто претендует на управление страной, они должны быть профессионалами, которые постоянно учатся", — сказал Медведев, выступая на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи.

Он добавил, что технологии и качество государственного управления — решающий фактор конкуренции. "Управленческие технологии тоже требуют инноваций, новых подходов, нового мышления и разностороннего кругозора", — добавил премьер.

Российский инвестиционный форум пройдет в Сочи 14-15 февраля.