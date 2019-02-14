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Медведев рассказал о поддержке приоритетных геостратегических территорий 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
Власти примут меры поддержки Крыма, Калининграда, Дальнего Востока, Северного Кавказа, Арктики при реализации стратегии пространственного развития, заявил премьер-министр России Медведев в четверг.
Выступая на пленарной сессии Российского инвестиционного форума в Сочи, Медведев напомнил, что стратегия пространственного развития готовилась для того, чтобы найти у каждого региона точки роста и улучшить в них условия жизни. Так, отметил премьер, стратегия предусматривает формирование 12 так называемых макрорегионов исходя из особенностей территорий. По словам Медведева, это позволит сделать меры господдержки более адресными и эффективными, при этом исключив их дублирование.
"Сейчас вместе с паспортами национальных проектов стратегия станет основой для наших решений по развитию субъектов федерации и более детальной проработкой комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. …Конечно, особое внимание мы продолжим уделять нашим приоритетным геостратегическим территориям — я имею в виду Крым, Севастополь, Калининград, регионы Дальнего Востока, Северный Кавказ, Арктическую зону. Мы предложим им специальные меры поддержки в развитии того, что и сейчас уже осуществляется", — сказал он.
Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля.
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Экономика , РИФ Сочи 2019
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