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В России решили построить завод по изготовлению шприцев с защитой 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В России подписан контракт о строительстве завода, который будет производить шприцы с инженерной защитой от повторного использования.
Главой Минпромторговли Денисом Мантуровым и нижегородским губернатором Глебом Никитиным заключен специнвестконтракт о строительстве предприятия, которое будет производить одноразовые шприцы.
«Для нас крайне важно, что данный проект направлен на импортозамещение — в России это будет первое подобное предприятие. Отечественные производители занимают сегодня 18,5% рынка одноразовых шприцев, но все безопасные шприцы с устройством, которое препятствует их повторному применению, сейчас закупаются за рубежом», — прокомментировал Мантуров «Российской газете».
Появится завод в городе Бор. Шприцы с инженерной защитой позволят сократить заболевания инфекциями, передаваемыми через кровь, а также уменьшат травматизм медперсонала.
Об актуальности запроса на такие изделия неоднократно заявляло сообщество врачей-инфекционистов России. Инвестиции в строительство потребуют не менее 3 млрд рублей. Будет создано более 500 новых рабочих мест.
В декабре 2018 года Минздрав официально напомнил об оказании медуслуг, которые строго бесплатны для пациентов. В него также входит назначение и применение медицинских изделий.
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Экономика , РИФ Сочи 2019 , Глеб Никитин , Денис Мантуров , Минпромторг , Минздрав РФ , "Российская газета"
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