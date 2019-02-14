Глава РФПИ считает возможным повышение агентством Fitch суверенного рейтинга России

"Мы считаем, что есть все предпосылки рейтинг повышать. Это связано с макроэкономикой, стабильными ценами на нефть", — сказал Дмитриев.

Fitch поддерживает суверенный рейтинг РФ на уровне "BBB-" с "позитивным" прогнозом с осени 2017 года.

В феврале 2018 года агентство S&P повысило рейтинг РФ до инвестиционного уровня "BBB-", спустя год агентство Moody's повысило рейтинг России до инвестиционного "Baa3" со "стабильным" прогнозом.

Многие эксперты на рынке также ожидают повышения Fitch суверенного рейтинга России 15 февраля, ссылаясь на улучшение экономических показателей страны и "позитивный" прогноз самого агентства. При этом единственной причиной, по которой рейтинг может остаться без изменения, является неопределенность, связанная с санкционными рисками.